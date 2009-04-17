В Украине нет проблем со строительством стадионов

Подготовка стадионов и спортивных баз к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года происходит согласно графикам, утвержденным УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор Координационного бюро по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 в Украине Илья ШЕВЛЯК.

Он, в частности, сообщил, что вопрос «чистых мест» на стадионе в Днепропетровске будет решен до конца этого года. По словам И.ШЕВЛЯКА, проектная команда подготовила предложения, касающиеся сужения площади сидений за воротами, и таким образом на стадионе будут необходимы 30 тыс. мест. Кроме того, местная власть Днепропетровска в ближайшее время решит вопрос относительно парковок на прилегающих к стадиону территориях.

Говоря о состоянии готовности львовского стадиона, И.ШЕВЛЯК напомнил о задержке на два месяца начала строительных работ, но на сегодня генеральный подрядчик принял необходимые меры и работы выполняются согласно определенным временным рамкам. Кроме того, в ближайшее время будет окончательно урегулирован вопрос оплаты проекта стадиона, разработанного австрийской компанией «Альпин БАУ».

Вместе с тем, строительство стадиона в Харькове, по словам И.ШЕВЛЯКА, ведется с опережением графика, и обновленная арена будет введена в эксплуатацию до конца этого года - на 6 месяцев раньше определенного срока. Теперь в Харькове решают вопрос об организации эвакуации болельщиков (должна произойти за 8 мин.) и наполнения стадиона (за 1 час.).

И.ШЕВЛЯК также подчеркнул, что инспекторы УЕФА довольны состоянием подготовки НСК «Олимпийский» и работами на стадионе “Донбасс Арена”.

Он также добавил, что работы на стадионе в Одессе тоже начаты, и там нет серьезных проблем.

«Таким образом, на сегодня у нас нет проблем с подготовкой спортивной инфраструктуры к Евро-2012», - подчеркнул И.ШЕВЛЯК.