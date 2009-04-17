Шевляк: гостиницы к Евро-2012 - в зоне высокого риска

Подготовка гостиничной инфраструктуры к проведению финала Чемпионата Европы 2012 года по футболу в целом по Украине находится в зоне высокого риска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Координационного бюро по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 в Украине Илья ШЕВЛЯК.

Он, в частности, отметил, что большинство строящихся гостиниц, согласно проектам будут введены в эксплуатацию на протяжении 2011 года, именно поэтому гостиничная инфраструктура является на сегодня одним из наиболее проблемных вопросов подготовки к турниру.

«На сегодняшний день по гостиницам мы находимся в зоне высокого риска», - сказал И.ШЕВЛЯК.

Он также сообщил, что наиболее проблемные вопросы существуют в Донецке, Днепропетровске и Харькове, добавив, что ситуация сложная и в других принимающих городах.

Вместе с тем директор Координационного бюро выразил убеждение, что местная власть, которая отвечает за подготовку инфраструктуры размещения, приложит усилия и своевременно и в полной мере выполнит взятые на себя обязательства относительно подготовки гостиниц.