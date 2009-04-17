Украина может замахнуться и на ЧМ-2018

Директор Координационного бюро по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 в Украине Илья ШЕВЛЯК не исключает, что Украина может подать заявку на проведение Чемпионата мира 2018 года по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Это вопрос инфраструктуры, которая позволит провести спортивные соревнования. В 2012 году у нас будет готовая инфраструктура, и прежде всего спортивная, которая позволит провести спортивные соревнования мирового уровня, возможно и Чемпионат мира», - сказал И.ШЕВЛЯК.