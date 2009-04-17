Жеребьевка Евро-2012 состоится в Варшаве в феврале 2010 года

Жеребьевка матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года, который совместно организуют Польша и Украина, состоится 7 февраля 2010 года в польской столице.

Об этом сообщил генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР вчера в Варшаве, передает TVN24.

По его словам, церемония состоится во Дворце культуры и науки. Д.ТЕЙЛОР отметил, что жеребьевка состоится «раньше, чем обычно».

Он не предоставил больше деталей.

По данным директора отдела маркетинга и продаж Дворца культуры Йоланты МОТЫЛЕВСКОЙ, в рамках жеребьевки не запланированы выступления артистов.

Как сообщал УНИАН, ранее самым вероятным местом проведения жеребьевки матчей Евро-2012 назывался Национальный театр в Варшаве.

За право проведения жеребьевки боролся также Краков.

Непосредственным исполнителем процедуры жеребьевки может стать бывший Президент Польши Лех ВАЛЕНСА. Также среди кандидатов на проведение этой процедуры назывались новоизбранный председатель Польской федерации Футбола (PZPN) Гжегож ЛЯТО и известный польский футболист и спортивный деятель Збигнев БОНЕК.

Справка УНИАН. УЕФА, которое выбрало Украину и Польшу для проведения Евро-2012 в апреле 2007 года, решило, что церемония жеребьевки и матч открытия чемпионата состоится в Варшаве, а церемония закрытия турнира - в Киеве.