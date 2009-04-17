Львов предоставил туроператору УЕФА наибольшее количество гостиниц

Львовщина наиболее оперативно проработала вопрос подписания соглашений с компанией TUI travel - официальным представителем УЕФА по вопросам размещения в Украине, благодаря чему было подписано наибольшее среди украинских городов количество таких соглашений.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, уже сегодня 44 гостиницы Львовщины предоставили компании TUІ travel на 2012 год 2909 номеров, что на 364 номера превышает требования УЕФА.

По словам советника городского председателя по гостиничному развитию Ивана ЛУНЯ, речь идет не только об абсолютных показателях. Из всего количества больше всего соглашений подписано пяти- и чотирехзвездочными гостиницами – 792 и 1458 номеров соответственно. Львов, имея наилучшие показатели, в то же время не гонится за количеством, понимая что на потребности размещения семьи УЕФА, ее партнеров и команд нужно предлагать гостиницы соответствующего качества, именно которых и касаются требования УЕФА.

Заместитель городского председателя по подготовке к Евро-2012 Александр ЖАРИКОВ рассказал, что сейчас туроператор УЕФА акцентировал внимание на существующих пяти-, чотырех- и некоторых трехзвездочных гостиницах. Однако уже со следующей недели будут подписываться соглашения и с пяти- и чотирехзвездочными гостиницами, которые только строятся и будут сданы в эксплуатацию до 2010 года. Таких гостиниц сегодня на Львовщине 25 и это лишь учитывая объекты, включенные в Генеральный план подготовки.

Как отметил директор Департамента «ЕВРО 2012» ЛГС Олег ЗАСАДНЫЙ, на протяжении нескольких недель отэльщики Львова мобилизировались и в сжатые сроки сумели качественно поработать с представителями УЕФА. Такая работа является в первую очередь признаком высокого профессионализма представителей львовского гостиничного бизнеса, которые имеют опыт работы с такими международными туристическими операторами. О.ЗАСАДНЫЙ выразил уверенность, что с учетом строящихся гостиниц, количество номеров, которые Львов будет готов предоставить УЕФА, существенно увеличится.