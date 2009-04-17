Тимошенко поблагодарила ”Динамо” и ”Шахтер” за фееричный футбол

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила футболистов и тренерские штабы киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" с победой в четвертьфинале кубка УЕФА и выходом в полуфинал турнира.

“Вчера вы подарили миллионам болельщиков настоящий праздник, настоящую феерию эмоций и фестиваль чувств. Впервые в истории полуфинал Кубка будет украинским, впервые в истории в финале будет играть украинский клуб. Это – большое достижение.

Конечно, вы еще заставите нас понервничать. Но это будет приятное и радостное нервирование. Очень жаль, что только одна из команд победит, только одна будет сражаться в главном матче за трофей УЕФА. Но, это ли так важно? Для меня лично, как и для миллионов украинцев, вы уже победители, уже чемпионы, уже герои.

Я благодарю вас, дорогие мои, за то, что вы сделали вчера. Я благодарю вас за то, что в эти не наилучшие для страны времена вы дарите людям вдохновение, радость и надежду. Я желаю вам успеха. Я надеюсь, что в следующем году так же буду иметь возможность поздравить вас с аналогичным достижением в Лиге чемпионов. Ведь вы на деле доказали, что сегодня для украинского футбола нет высот, которые нельзя взять.

Благодарю! Украина – сильная!”

Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины