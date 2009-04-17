В этот раз Ахметов «катапультировался» на 50-й минуте

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов сразу после финального свистка, возвестившего о выходе «горняков» в полуфинал Кубка УЕФА, поздравил игроков и ответил на вопросы журналистов.

— Ринат Леонидович, по всей видимости, Вы опять не видели финала? Да, на 50-й минуте «катапультировался». Хочу поздравить с победой всех болельщиков донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо»! С выходом в полуфинал Кубка УЕФА! Сил нет — оставил здесь, на трассе в Марселе.

— Каковы Ваши прогнозы?

В любом случае, будет интересно. Давайте пока порадуемся тому, что мы вышли в полуфинал, а потом уже будем говорить, что мы об этом думаем.

— По поводу украинского полуфинала «Шахтер» — «Динамо»…

— Очень хорошо, что украинский футбол на высоте: две команды в полуфинале, у обеих команд был непростой путь, и обе его преодолели.

— Впереди все-таки 4 или 5 противостояний между «Шахтером» и «Динамо» за месяц. Не притупится ли острота этих матчей, как думаете?

— Лучше иметь такую проблему, чем ее бы вообще не было. Лучше пусть полуфинал будет украинским, чем в нем не было бы даже запаха украинского! Хотя, конечно, хорошо, если б это был финал, тогда точно Кубок был бы в нашей стране. Хочу поздравить своего коллегу Игоря Суркиса, тренерский штаб и весь коллектив «Динамо» (Киев) с выходом в следующий этап.

— На пресс-конференции Луческу сказал, что «Шахтер» должен был играть в полуфинале еще два года назад. Вы согласны с этими словами?

— Два года назад мы должны были играть в четвертьфинале. Но чего нам не хватило, когда мы с «Севильей» пропустили за 18 секунд до конца, — опыта или чего-то еще — это такой вопрос… А в полуфинал нужно было выходить уже после четвертьфинала.

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Во время первого матча 1/4 Кубка УЕФА в Донецке Р.Ахметов оставил трибуны после 65 минуты, когда «Шахтер» забил второй гол. По его словам, он потратил очень много эмоциональных сил, отработал вместе с футболистами на пульсе 150, охрип и уехал. В том матче горняки выиграли у марсельцев со счетом 2:0.

Пресс-служба ФК «Шахтер»