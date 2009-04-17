Ющенко поздравил Динамо и Шахтер с победой
09:41, 17 апреля 2009Футбол 2012
0 0
"Очередное свидетельство силы Украины"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с прекрасной победой и выходом до 1/2 финала Кубка УЕФА.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент отметил, что это является очередным свидетельством силы Украины и стремления украинцев к великим победам.
Как сообщал УНИАН, вчера в повторных матчах 1/4 Кубка УЕФА украинские клубы одержали победу и вышли в полуфинал, где встретятся между собой.
Виктор ЮЩЕНКО присутствовал на матче в Киеве между "Динамо" и "Пари Сен Жермен".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter