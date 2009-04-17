Ющенко поздравил Динамо и Шахтер с победой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с прекрасной победой и выходом до 1/2 финала Кубка УЕФА.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент отметил, что это является очередным свидетельством силы Украины и стремления украинцев к великим победам.

Как сообщал УНИАН, вчера в повторных матчах 1/4 Кубка УЕФА украинские клубы одержали победу и вышли в полуфинал, где встретятся между собой.

Виктор ЮЩЕНКО присутствовал на матче в Киеве между "Динамо" и "Пари Сен Жермен".