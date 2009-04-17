Результаты 1/4 Кубка УЕФА

Украинский и немецкий полуфиналы

Завершились четвертьфинальные матчи Кубка УЕФА Динамо - ПСЖ 3:0 (Бангура 4, Ландро 15 автогол, Вукоевич 61). По сумме двух игр - 3:0. Марсель - Шахтер 1:2 (Арфа 42 - Фернандиньо 30, Адриано 90+3). По сумме двух игр - 1:4. Манчестер Сити - Гамбург 2:1 (Элано 17 пен., Кайседо 50 - Герреро 12). По сумме двух игр - 3:4. Удинезе - Вердер 3:3 (Инлер 15, Квальярелла 30, 38 - Диего 28, 60, Писарро 73). По сумме двух игр - 4:6. Таким образом, в полуфиналах 30 апреля встретятся между собой Динамо - Шахтер и Вердер - Гамбург.

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