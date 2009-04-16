Ющенко призывают ветировать сбор биометрических данных иностранцев

Украинский Хельсинский союз по правам человека призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО применить право вето к изменениям к Закону «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», которые были приняты Верховной Радой Украины 14 апреля и предусматривают сбор биометрических данных иностранцев при выдаче украинских виз и при пересечении государственной границы с 1 января 2010 года.

Об этом говорится в открытом письме УХСПЧ, текст которого передан агентству УНИАН.

«Сбор биометрических данных является грубым и непропорциональным ограничением гражданских свобод, в частности, права на частную жизнь, которая гарантируется десятками международных соглашений, участницами которых является Украина», - заявляют правозащитники.

По словам членов УХСПЧ, в Украине вообще отсутствует защита персональных данных на законодательном уровне, а также на практике. В частности, базы с персональными данными украинских граждан «есть в свободной продаже на рынках городов или в интернете». «Этот законопроект позволит, чтобы теперь стали доступными и биометрические базы иностранных граждан», – считают правозащитники.

Как заявляют в УХСПЧ, в Евросоюзе, который планирует ввести такой сбор, США, Японии и других странах введение сбора биометрических данных происходит на фоне многолетнего опыта эффективной законодательной и административной практики защиты персональных данных, чего не существует в Украине.

В частности, по данным правозащитников, Украина до сих пор не ратифицировала Конвенцию Совета Европы № 108 о защите лица в связи с автоматической обработкой персональных данных (1981 года), которая устанавливает надлежащие гарантии прав человека в этом процессе. Европейский суд по правам человека неоднократно в своих решениях отмечал, что сбор, обработка и использование персональных данных без надлежащих гарантий их защиты, которые предусмотрены, в частности, упомянутой Конвенцией Совета Европы № 108, является безусловным нарушением статьи 8 Европейской Конвенции о защите прав человека.

«Таким образом, существует вероятность увеличения заявлений иностранцев в Европейский суд по правам человека против Украины, а также возможность других осложнений международных отношений с другими странами в результате массовой утечки информации с биометрическими данными граждан других государств», - констатируют правозащитники.

По мнению УХСПЧ, введение «дискриминационных процедур обращения со всеми иностранцами, как с преступниками, безусловно, не будет способствовать привлекательности нашей страны в глазах тысяч туристов и бизнесменов, которые въезжают в нашу страну». По словам правозащитников, особенно это странно наблюдать перед проведением Евро-2012.

«Введение этой системы существенно затормозит движение пассажиропотоков на границе и значительно увеличит очереди при пересечении государственной границы Украины», - говорится в открытом письме УХСПЧ.