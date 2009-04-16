Львовский горсовет позволил “Азовинтексу” взять 25 млн. кредита

Генподрядчик строительства стадиона к Евро-2012 во Львове компания «Азовинтекс» возьмет 25 млн. грн. кредита в «Укрэксимбанке» под залог генподряда на строительство нового стадиона.

Об этом во время сессии Львовского городского совета сообщил городской председатель Львова Андрей САДОВОЙ, отметив, что предприятие заставляет свое собственное имущество, передает ZIK.

Накануне «Азовинтекс» обратился к Львовскому горсовету с просьбой предоставить согласие на передачу в залог имущественных прав. На сессию горсовета вынесли решение, в котором, в частности, идет речь: «Предоставить согласие ООО проектно-строительному предприятию «Азовинтекс» на передачу в залог ОАО «Укрэксимбанк» имущественных прав, которые принадлежат «Азовинтекс» по договору генподряда на строительство стадиона во Львове».

Как объяснила начальник юридического управления ЛГС Гелена ПАЙОНКЕВИЧ, речь идет о том, что те средства, которые Львов перечислит «Азовинтексу» за строительство стадиона, «Укрэксимбанк» имеет право сразу же взыскать. Следовательно, «Азовинтекс» бесспорно позволяет стягивать средства.

Депутаты с первого раза не поддержали постановление, опираясь на то, что они не были предварительно ознакомлены с ней. Городские избранники также поставили А.САДОВОМУ прямой вопрос: не является ли компания «Азовинтекс» банкротом, на что тот ответил, что нет, «как не является банкротом и «Индустриальный Союз Донбасса», и никогда, наверно, им не будет, по крайней мере, при нашей жизни».

Со второй попытки, когда А. САДОВОЙ отметил, что не понимает позиции депутатского корпуса, который не только не помогает, а даже мешает в процессе строительства стадиона и решения о кредите «Азовинтексу» было принято на уровне правительства, депутаты таки поддержали постановление. Правда, внесли в него определенные изменения, определив границы залога имущественных прав на сумму 25 млн. грн. За соответствующее решение проголосовали 60 депутатов из 90 присутствующих в зале.