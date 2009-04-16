Днепропетровский облсовет даст средства на стадион “Метеор” в мае

В мае Днепропетровский областной совет на своей сессии планирует рассмотреть вопрос выделения средств на реконструкцию стадиона "Метеор" ДП "ВО «Южный машиностроительный завод им. О.М.Макарова".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, об этом сказал председатель ОГА Виктор БОНДАРЬ во время совещания по вопросам реконструкции и финансирования стадиона при участии председателя облсовета Юрия ВИЛКУЛОВА и городского председателя Ивана КУЛИЧЕНКО.

Средства планируется направить на реконструкцию легкоатлетической арены, а именно замену покрытия беговых дорожек, которое должно отвечать современным стандартам, и информативной системы (электронное табло, аудио система, фотофиниш). Вместе с тем В.БОНДАРЬ подчеркнул, что это важно как для проведения соревнований по легкой атлетике, так и в контексте подготовки Днепропетровска к Евро-2012.

По словам руководителя облгосадминистрации для приобретения и обустройства современного легкоатлетического оборудования, легкоатлетической дорожки и создания необходимой инфраструктуры нужно 10 млн. грн.

Стадион "Метеор" – единственная на Днепропетровщине спортивная арена, которая способна принимать легкоатлетические соревнования Всеукраинского и международного уровней. Также на стадионе проводятся футбольные матчи, спортивно-массовая и оздоровительная работа.

Программой подготовки Днепропетровска к Евро-2012 предусматривается, что стадион будет использоваться в качестве спортивной базы для одной из команд, которые примут участие в турнире.