Польская пресса называет Львов фаворитом в конкуренции за Евро-12

Польская пресса считает Львов фаворитом в соревновании украинских городов за право принять матчи финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, в ряде влиятельных польских спортивных изданий появились статьи, в которых выражается уверенность в том, что Львов будет одним из четырех украинских городов, которые принимут Евро 2012.

Gazeta Wyborcza: «Еще недавно только непоправимые оптимисты верили в появление львовского стадиона, но уже сейчас сотни строителей завершают установление фундамента сооружения, тогда как в польских городах еще только продолжаются тендерные процедуры. Также во Львове началась реконструкция аэропорта. Имея такие достижения Львов вышел на лидирующие позиции среди украинских городов».

Издание sport.pl: «Кроме Киева, Львов единственный из украинских городов, который выполняет требования УЕФА относительно обеспечения гостиницами. Гостиницы для УЕФА являются очень важными, ведь это и размещение «семьи УЕФА» (рефери, спонсоры, почетнные гости и т.д.) и футбольных команд».

Польские СМИ также отметили атаку черного пиара, направленную на Львов, сообщают в горсовете. Ее причину соседи видят в стремительном усилении позиций Львова в подготовке, а следовательно в обострении конкретной борьбы между украинскими городами.