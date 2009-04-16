Всего 14 гостиниц соответствуют мировым стандартам в Донецкой области

В Донецкой области только 14 гостиниц предоставляют услуги на уровне мировых требований и стандартов и имеют категории от одной до пяти звезд.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области.

Всего в настоящее время область располагает 75 предприятиями гостиничного типа, из которых 52 гостиницы, два мотеля, два гостинично-офисных центра, 11 общежитий для приезжих и 8 предприятий других типов.

Все гостиницы области насчитывают 3,4 тыс. номеров на 5,8 тыс. мест. Больше всего номеров (35,5%) – двухместные, треть – одноместные, 22,5% – люкс или полулюкс. Остальные 8% номеров рассчитаны на три и более мест. Их число уменьшилось по сравнению с 2007 годом на 7,6%, а комфортабельных номеров стало за последний год несколько больше: люксов и полулюксов – на 1,6%, одноместных номеров – на 2,4%.

Однако с учетом возрастающих потребностей, особенно Евро-2012, этого количества гостиничных номеров недостаточно.

В облстатуправлении констатировали, что за 2008 год инвестиции в строительство, переоборудование и расширение гостиниц в регионе возросли по сравнению с предыдущим годом лишь на 1% (в сопоставимых ценах) и составили 90,3 млн. грн.

Финансовый результат деятельности гостиниц области в целом отрицательный. В 2008 году превышение убытков над прибылью составило 153,5 млн. грн. На рентабельности работы негативно сказалось сокращение численности приезжих. К тому же гостиницы, воспользовавшиеся валютными кредитами, несут убытки на курсовой разнице из-за девальвации гривни, говорится в сообщении.