Платини полетел в Польшу
17:27, 15 апреля 2009Футбол 2012
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Следующий объект инспекции
Делегация УЕФА во главе с президентом организации Мишелем Платини 16 апреля начнет инспекционную поездку в Польшу.
Об этом Платини сообщил 15 апреля во время брифинга в Киеве.
"Мы отбываем в Польшу и там 16 апреля будет аналогичное заседание с польскими государственными структурами и федерацией", - отметил руководитель УЕФА.
Напомним, в Украине делегация УЕФА, к которой также входили генеральный секретарь Девид Тейлор и комиссар Евро-2012 Жак Ламбер и другие представители УЕФА, провела робочу зустріч із урядовцями та представниками шести міст-кандидатів на проведення чемпіонату Європи а также відвідала НСК "Олімпійський".
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