Платини полетел в Польшу

Делегация УЕФА во главе с президентом организации Мишелем Платини 16 апреля начнет инспекционную поездку в Польшу.

Об этом Платини сообщил 15 апреля во время брифинга в Киеве.

"Мы отбываем в Польшу и там 16 апреля будет аналогичное заседание с польскими государственными структурами и федерацией", - отметил руководитель УЕФА.

Напомним, в Украине делегация УЕФА, к которой также входили генеральный секретарь Девид Тейлор и комиссар Евро-2012 Жак Ламбер и другие представители УЕФА, провела робочу зустріч із урядовцями та представниками шести міст-кандидатів на проведення чемпіонату Європи а также відвідала НСК "Олімпійський".

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