Платини: 13 мая УЕФА определит города, которые будут принимать Евро-2012

Европейский футбольный союз (УЕФА) определит города в Украине и Польше, где пройдут матчи Евро-2012, на заседании исполкома организации 13 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщил президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ на брифинге по результатам проверки состояния подготовки Украины к Чемпионату Европы 2012 года по футболу.

Он, в частности, отметил, что 12-13 мая в столице Румынии Бухаресте состоится заседание Исполкома УЕФА, на котором будет принято окончательное решение и объявлены принимающие города в Украине и Польше. Относительно критериев отбора, то, по словам М.ПЛАТИНИ, главным аргументом в интересах того или другого города будут учитываться интересы болельщиков.

“Критерии – где лучше можно будет все провести, болельщики должны будут получить наилучшие условия, и исполком примет решение в интересах болельщиков и футбола”, – сказал президент УЕФА. В этом контексте, добавил он, очень много будет зависеть от состояния инфраструктуры в каждом городе-претенденте.

Отвечая на вопрос о возможности паритетного распределения принимающих городов между Украиной и Польшей, М.ПЛАТИНИ сообщил, что УЕФА не имеет зарегистрированного соответствующего заявления двух стран-хозяев, однако заметил, что ему известно о такой позиции государств. Вместе с тем, он добавил, что “УЕФА организует Евро, и исполком изберет города для Украины и Польши”.

Президент Европейского футбольного союза еще раз отметил, что на сегодня нет оснований сомневаться, что Евро-2012 пройдет именно в Украине и Польше, и в который раз обратил внимание на обязательное условие о готовности стадионов в Киеве и Варшаве.

Он надеется, что реконструкция НСК “Олимпийский” будет завершена в определенные сроки, и добавил: ”Но если стадиона в Киеве не будет – не будет и Евро в Украине”.

М.ПЛАТИНИ также отметил, что нынешний экономический кризис в Украине и мире создает препятствия для подготовки к турниру и является вызовом как для Украины, так и для УЕФА. “Однако я считаю, что мы победим, хотя это и нелегко. Если честно, ситуация сложная, но есть настоящее желание реализовать данный проект”, - сказал президент УЕФА.

Как сообщал УНИАН, УЕФА рассматривает возможность проведения матчей Евро-2012 в шести или восьми городах Украины и Польши. При этом, по решению исполкома организации, количество городов в обеих странах не обязательно может быть одинаковым.

Сейчас в Украине и Польше претендуют на право принять матчи турнира по шесть городов.