Платини не звонит по телефону Ющенко или Тимошенко

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ заявляет, что он не обращается лично к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО или премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО по вопросам подготовки страны к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве на брифинге по результатам проверки состояния подготовки Украины к чемпионату Европы 2012 года по футболу.

Отвечая на вопрос журналистов, звонит ли по телефону М.ПЛАТИНИ высшим руководителям Украины лично, он сказал, что по вопросам подготовки к турниру ему достаточно контактов с президентом Федерации футбола Украины Григорием СУРКИСОМ.

"Вы знаете, у нас, к счастью, есть в составе Исполкома УЕФА Г.СУРКИС. Таким образом, я, если разговариваю, то с господином Г.СУРКИСОМ, и экономлю на разговорах", - сказал М.ПЛАТИНИ.