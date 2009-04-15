Деревья вокруг “Донбасс Арены” будут светиться в ночи

На новом стадионе Донецка “Донбасс Арена” завершают установление осветительных столбов в чаше сооружения и в парковой зоне вокруг него, после чего их украсят светильниками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе стадиона, всего предусмотрено 242 фонаря разной высоты, конфигурации и дизайна, причем большая часть из них расположится в парке – 145.

По проекту, разработанному немецкой компанией «Фагус», осветительные столбы появятся на пешеходных и проездных дорожках парка, аллеях, автостоянках, вдоль линии ограждения и возле входной лестницы на арену стадиона. Предусматривается, что внешнее освещение до 22.00 будет работать на 100%, с 22.00 до 24.00 – вполсилы, а глубокой ночью - с 24.00 до 5.00 - на 30%.

Кроме рабочего, праздничного, ночного и аварийного видов освещений, на “Донбасс Арене” предусмотренна и декоративная подсветка более чем из 300 ламп. Сиять разными огнями будет центральная аллея из фонтанов, на которую из нескольких ракурсов направят мощные прожектора. А фонтан с оборотным гранитным мячом будет светиться за счет ламп, вмонтированных в дно этой конструкции.

Кроме того, подсвечиваться снизу будут не только все парковые дорожки, но и абсолютно каждое дерево. Общая тональность – белый холодный свет.

Освещение здания “Донбасс Арены” будет выдержано в такой же гамме, к которой добавится нижняя подсветка с голубоватым оттенком.

В целом разноцветное сияние арены будет создаваться с помощью 12-ти километров проводов, проложенных под стадионом. Впрочем, это совсем немного – особенно по сравнению с 27-мью километрами кабелей, которые обеспечивают видеосигнал, и 300-километровой IT-паутиной.