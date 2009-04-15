Дирекция по строительству стадиона во Львове получила финансирование

Львовский городской совет принял решение о финансировании Дирекции по строительству стадиона к Евро-2012, которым из городского бюджета развития перенес в уставный фонд Дирекции 500 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, выделенные средства предусмотрены на содержание и функционирование Дирекции.

На сегодня также утвержден численный состав предприятия, который составляет 28 человек, и его основная функцая как службы заказчика – осуществление проектного и технического контроля за ходом строительства стадиона, а также создание условий для его последующего функционирования. В частности, это и организация работ по подведению коммуникационных сетей и переноса трубы Стрыйского водогона и разработки стратегии использования стадиона после его постройки.

Как отметил директор Департамента Евро-2012 ЛГС Олег ЗАСАДНЫЙ, во Львове четко видно прогресс в строительстве стадиона, где на сегодня выполнено 2/3 фундаментных работы и вскоре начнется установление колонн под посадочные ряды. Началась реконструкция аэропорта, после которой пассажиропоток через воздушные ворота города увеличится в 7 раз.

Кроме того, два года подряд Львов является лидером среди украинских городов за показателем роста количества туристов. Следовательно стремительно развивается гостиничная и туристическая индустрия. В горсовете отмечают, что гостиничный рынок Львова высоко оценен не только официальным представителем УЕФА компанией TUI travel, но и мировыми гостиничными брендами: Хилтон, Шератон и другими.

Таким образом, подчеркнул О.ЗАСАДНЫЙ, Львов полностью выполняет все мероприятия по подготовке к Евро-2012 и имеет активную динамику по всем направлениям, что дает уверенность в том, что в городе будут проводиться матчи чемпионата. Он прибавил, что все достижения Львова на пути к Евро-2012 представлены в презентационных материалах, переданных президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ.

«УЕФА сделало свой выбор в пользу Львова в 2006 году и, учитывая тот прогресс в подготовке к футбольному чемпионату, который Львов сделал за полтора года, без сомнения подтвердит его и сейчас», - убежден О.ЗАСАДНЫЙ.