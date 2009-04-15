Ющенко и Платини посетили «Олимпийский»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ сегодня посетили национальный спортивный комплекс “Олимпийский”, где ознакомились с ходом реконструкции стадиона к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО и М.ПЛАТИНИ сопровождали вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС и другие должностные лица.

Как сообщил Ю.ПАВЛЕНКО, по состоянию на 1 апреля профинансировано 12% от общего объема работ по реконструкции стадиона. До 5 мая Минспорта рассчитывает получить окончательную сводную смету проекта реконструкции, а утверждение всей проектной документации Кабинетом министров запланировано до 10 июня.

Кроме этого, Ю.ПАВЛЕНКО проинформировал В.ЮЩЕНКО и М.ПЛАТИНИ, что, согласно проекту, общая вместимость НСК будет составлять 69 тыс. 423 места, а чистая вместимость – 63 тыс. 427.

В.ЮЩЕНКО и М.ПЛАТИНИ, заслушав доклад Ю.ПАВЛЕНКО, осмотрели стадион, ознакомились с ходом работ по его реконструкции и пообщались один на один.

В связи с визитом высоких гостей рабочий день на НСК начался на один час раньше – в 7.00.

На сегодня в чаше стадиона выполняются работы по установке железобетонных конструкций нижнего яруса трибун для установки в дальнейшем на них рядов.

Следующим этапом работ будет строительство VIP-корпуса в зоне главной трибуны стадиона, где всего будет обустроено 1816 бизнес-мест.

Как сообщал УНИАН, Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) М.ПЛАТИНИ находится в Украине с двухдневным рабочим визитом.

Справка УНИАН. Готовность НСК «Олимпийский» к принятию матчей Евро-2012 определена УЕФА как обязательное условие для проведения чемпионата в Украине. Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года и осуществляются холдинговой компанией “Киевгорстрой”.

Финансирование реконструкции осуществляется из государственного бюджета Украины.

Общая сметная стоимость строительства - 2 114 726,997 грн., ожидаемый срок введения в эксплуатацию - июнь 2011 года.