США хотят провести Чемпионат мира по футболу

Президент Барак Обама высказался в поддержку идеи проведения в США Чемпионата мира по футболу 2018 или 2022 года.

Об этом говорится в послании, направленном Обамой президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Йозефу Блаттеру. Текст письма распространила во вторник футбольная ассоциация США, передает ИТАР-ТАСС.

В США чемпионат мира по футболу впервые проводился в 1994 году. Тогда участники сыграли 52 матча, которые воочию увидели 3,59 млн. человек.

Заинтересованность в проведении чемпионатов 2018 и 2022 гг выражают также Россия, Англия, Австралия, Индонезия, Мексика, Катар, Южная Корея. Совместные заявки представили Испания с Португалией и Нидерланды с Бельгией. Хозяева обоих турниров будут названы одновременно - в декабре 2010 года.

ICTV