Вроцлав заключил контракт на строительство стадиона к Евро-2012

Власти польского города Вроцлав подписали контракт на строительство стадиона для проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2012 году, который Польша организует совместно с Украиной.

Как сообщает TVN24, стадион за 220 млн. долларов построит польско-греческий консорциум во главе с компанией Mostostal Warszawa SA.

Консорциум, по контракту, обязался построить стадион за 21 месяц.

Он также дал 25-летнюю гарантию на крышу и фасад будущего стадиона, а также 10 лет гарантии на другие его элементы.

Фирмы приступили к работе уже во вторник, сразу после подписания контракта.

Как сообщал УНИАН, власти Вроцлава решили дополнительно выделить около 70 млн. долларов на строительство стадиона после того, как оказалось, что участники объявленного городом тендера запросили за свои услуги больше денег, чем планировали местные власти.

Справка УНИАН. Вроцлав является одним из 4 основных городов Польши, в которых состоятся матчи Евро-2012.

Согласно проекту, вроцлавский стадион, который запланировано построить на площади 14 га, сможет вместить 44 тысячи зрителей. Кроме этого, на территории стадиона будет работать казино, дискотека, ресторан на 1600 человек и офисно-конференционный комплекс.

В декабре 2008 года завершились подготовительные работы к сооружению стадиона, которые с сентября проводила компания Wakoz, благодаря чему основные строительные работы должны были начаться, как планировалось, с января 2009 года.

С ноября за строительством стадиона во Вроцлаве можно наблюдать через Интернет: http://2012.org.pl/cities/wroclaw/camcorder?r,main,afterRedirect=true