Львовский горсовет будет судиться с ”аналитиком” за дискредитацию города

Юристы Львовского городского совета готовят судебный иск против руководителя т.н. «аналитического отдела объединения предпринимателей – участников подготовки к Евро-2012» Сергея НАГОРНОГО, который сегодня заявил в СМИ, что «проблемы, постигшие корпорацию «Индустриальный союз Донбасса», ставят крест на амбициях Львова претендовать на право проведения матчей финальной части Евро-2012». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, «заявление С.НАГОРНОГО – это откровенная попытка бросить очередную порцию негатива против львовской общественности перед визитом Мишеля ПЛАТИНИ в Украину. Кому-то очень не нравятся успехи нашего города в подготовке к Чемпионату – активное строительство стадиона, начало реконструкции аэродрома, качественный уровень гостиничной базы. Я уже не говорю о том, что само «объединение» никому не известно, С.НАГОРНИЙ тоже не был замечен раньше в качестве эксперта по вопросам Евро-2012 и тем более никто не уполномочивал его делать заявления, находящиеся в компетенции УЕФА».

«Информационная война против Львова начинает напоминать наихудшие образцы украинских избирательных кампаний с беспардонным использованием черного пиара, – заявил УНИАН начальник управления информационной политики и внешних отношений Львовского городского совета Остап ПРОЦИК. С этими провокациями нужно покончить. Городской совет готовит иск к С.НАГОРНОМУ. Уверен, что ИСД также имеет достаточно качественных юристов, чтобы в дальнейшем отбить желание и другим заниматься подобными вещами».

Сообщалось, что, по данным депутата горсовета Василия ПОПОВИЧА, “компания, которая строит стадион во Львове к Евро-2012, – «Азовинтекс», является структурой Индустриального союза Донбасса”