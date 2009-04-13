DCH инвестирует в реконструкцию «Металлиста» 400 млн. евро
16:46, 13 апреля 2009Футбол 2012
0 0
Рассказал Ярославский
Группа DCH инвестировала в реконструкцию стадиона "Металлист" в Харькове 200 млн. евро, а всего в реконструкцию стадиона планируется вложить 400 миллионов.
Об этом сообщил владелец DCH Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, передает городской портал «Главное».
А.ЯРОСЛАВСКИЙ рассказал, что уже завершены работы на восточной и западной части трибуны, заканчиваются на северной, и останется южная часть трибуны. Через полтора месяца будет готова навесная крыша над всем стадионом.
«В сентябре мы заканчиваем строительные работы, устанавливаем 42 тыс. австрийских сидений и новую итальянскую беговую дорожку. А до декабря будем доводить все это до полной готовности», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter