Тренер Марселя: нужно маленькое чудо, чтобы пройти Шахтер

Главный тренер «Марселя» Эрик ГЕРЕТС после разгрома «Гренобля», который позволил его команде возглавить турнирную таблицу чемпионата Франции, ответил на вопросы журналистов относительно будущей встречи с «Шахтером».

- Сегодняшний успех помог забыть о поражении от Шахтера в Кубке УЕФА?

- Конечно, победа вернула нам уверенность в собственные силы, но неприятное чувство от игры в Донецке по-прежнему осталось. Теперь Шахтер имеет солидное преимущество, они фавориты перед ответной дуэлью. Нам будет очень тяжело на Велодроме, но у Марселя будут свои козыри. Надеюсь, стадион в четверг будет полностью заполнен, как сегодня, это должно сыграть нам на руку и создать давление на команду соперника.

- Как вы будете готовиться к игре с Шахтером?

- Во-первых, у нас есть определенные кадровые проблемы. Хочется верить, что к поединку с Донецком успеет поправиться Зенден, также оставляет определенные вопросы состояние Самассы. Еще необходимо проконсультироваться с клубным врачом, ведь мне нужны только те игроки, которые будут максимально готовы к матчу.

В любом случае, те футболисты, которые выйдут на поле, должны сотворить маленькое чудо, чтобы пробиться в полуфинал Кубка УЕФА.

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