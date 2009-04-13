Тренер Марселя: нужно маленькое чудо, чтобы пройти Шахтер
Геретс надеется на болельщиков
Главный тренер «Марселя» Эрик ГЕРЕТС после разгрома «Гренобля», который позволил его команде возглавить турнирную таблицу чемпионата Франции, ответил на вопросы журналистов относительно будущей встречи с «Шахтером».
- Сегодняшний успех помог забыть о поражении от Шахтера в Кубке УЕФА?
- Конечно, победа вернула нам уверенность в собственные силы, но неприятное чувство от игры в Донецке по-прежнему осталось. Теперь Шахтер имеет солидное преимущество, они фавориты перед ответной дуэлью. Нам будет очень тяжело на Велодроме, но у Марселя будут свои козыри. Надеюсь, стадион в четверг будет полностью заполнен, как сегодня, это должно сыграть нам на руку и создать давление на команду соперника.
- Как вы будете готовиться к игре с Шахтером?
- Во-первых, у нас есть определенные кадровые проблемы. Хочется верить, что к поединку с Донецком успеет поправиться Зенден, также оставляет определенные вопросы состояние Самассы. Еще необходимо проконсультироваться с клубным врачом, ведь мне нужны только те игроки, которые будут максимально готовы к матчу.
В любом случае, те футболисты, которые выйдут на поле, должны сотворить маленькое чудо, чтобы пробиться в полуфинал Кубка УЕФА.