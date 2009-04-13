На “Олимпийском” тоже толоковали

На НСК "Олимпийский" рабочий день 11 апреля начался с проведения весенней толоки - в этот день, не останавливая основные работы, были убраны прилегающие к строительству территории, обустроены бытовые местечки, вспомогательные сооружения и тому подобное.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

По словам главного инженера генподрядчика, компании "Киевгорстрой", Александра ГАЛИЦКОГО, это было больше данью уважения к украинской традиции весенних толок, ведь на НСК "Олимпийский" уже стало нормой поддерживать состояние строительной площадки в соответствии с корпоративным стандартом выполнения работ, охраны труда, соблюдения экологических и природоохранных норм.

Он также сообщил, что уже традиционно суббота – это день проведения общего совещания, на котором делается анализ выполненных работ за прошлую неделю и определяются задания на следующий. О.ГАЛИЦКИЙ также отметил, что сегодня, 11 апреля, на реконструкции стадиона НСК "Олимпийский" задействованы свыше 800 рабочих и 147 единиц строительной техники. Все работы ведутся с четким соблюдением графика. Сейчас на стадионе происходит бетонирование конструкций нижнего яруса трибун. С целью обеспечения непрерывности технологического процесса работы проводятся в 2-3 смены даже в выходные дни.

Комментируя вопрос финансирования работ, О.ГАЛИЦКИЙ отметил: "Никаких задержек в финансировании на текущее время нет. Мы четко отслеживаем вопрос относительно выплаты заработной платы рабочим. На сегодня все рабочие, которые работают на НСК "Олимпийский", получили зарплату, а некоторые даже и аванс”. Он прибавил, что средняя зарплата на объекте составляет около 2 тыс. 300 грн".

Необходимо напомнить, что каждый последний вторник месяца на НСК "Олимпийский" проводится "День открытых дверей" с целью ознакомления общественности с ходом реконструкции главной арены финала Евро-2012.