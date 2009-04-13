”Динамо” ожидает аншлаг на встрече с ”ПСЖ”

15:16, 13 апреля 2009
Футбол 2012
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Все билеты уже проданы

Закончилась продажа билетов на повторный матч 1/4 финала Кубка УЕФА «Динамо» - «ПСЖ», сообщили в информационном отделе украинского клуба.

Как и на двух предыдущих домашних матчах «Динамо» в Кубке УЕФА, в четверг, 16 апреля, на стадионе имени Валерия Лобановского ожидается аншлаг. Кроме того, сегодня в кассы стадиона поступит в продажу программа на игру (цена 5 грн), где можно найти детальное представление соперника и самую свежую информацию о противостоянии с французским клубом.

Футбольный клуб «Динамо» обращается к болельщикам с просьбой заблаговременно прийти на стадион и занять места в соответствии с приобретенными билетами. Вход на территорию будет открыт за два часа до начала матча, то есть с 17.00.

Пропуск зрителей будет проводиться с помощью «электронных контролеров» - установленных на входах со стороны Парковой аллеи и Мариинского парка системой турникетов. Пользоваться ими просто и удобно. Достаточно лишь нанесенный на билет штрих-код поднести к считывающему окну турникета. За секунду система проработает информацию и даст «зеленый свет» проходу на стадион.

На территории арены расположены пункты питания, в которых все желающие смогут приобрести горячий чай, кофе, хлебобулочные изделия. Футбольный клуб «Динамо» обещает сделать все возможное, чтобы пребывание на футболе было максимально комфортным.

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