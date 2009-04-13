«Донбасс Арену» посетил Крутой
14:58, 13 апреля 2009Футбол 2012
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По приглашению Ахметова
Строящийся в Донецке новый стадион «Донбасс Арена» посетил известный российский композитор и автор гимна донецкого «Шахтера» Игорь КРУТОЙ.
Как сообщили в прес-службе стадиона, посетить арену его пригласил президент клуба Ринат АХМЕТОВ.
И.КРУТОЙ ознакомился с ходом строительных работ, посетил президентскую ложу, оценив какой прекрасный вид открывается на поле, и сделал несколько фото на память с Р.АХМЕТОВЫМ.
Он также интересовался звуковой системой стадиона, на что Р.АХМЕТОВ ответил, что здесь «будет фантастическая акустика».
И.КРУТОЙ отметил, что ни секунды не сомневается, что «стадион будет одним из центральных мест города - общественным и спортивным».
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