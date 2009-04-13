«Донбасс Арену» посетил Крутой

Строящийся в Донецке новый стадион «Донбасс Арена» посетил известный российский композитор и автор гимна донецкого «Шахтера» Игорь КРУТОЙ.

Как сообщили в прес-службе стадиона, посетить арену его пригласил президент клуба Ринат АХМЕТОВ.

И.КРУТОЙ ознакомился с ходом строительных работ, посетил президентскую ложу, оценив какой прекрасный вид открывается на поле, и сделал несколько фото на память с Р.АХМЕТОВЫМ.

Он также интересовался звуковой системой стадиона, на что Р.АХМЕТОВ ответил, что здесь «будет фантастическая акустика».

И.КРУТОЙ отметил, что ни секунды не сомневается, что «стадион будет одним из центральных мест города - общественным и спортивным».