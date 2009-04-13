Львов просит СБУ расследовать попытку дискредитации перед Платини

Львовский городской совет обратился в Управление Службы безопасности Украины во Львовской области с просьбой провести расследование попытки дискредитации Львова как одного из городов-хозяев Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета.

Как отмечается в сообщении, 10 апреля одно из информационных агентств Львова обнародовало информацию со ссылкой на «специальную рабочую группу работников Управления СБУ во Львовской области», которая якобы выявила целый ряд нарушений в процессе строительства стадиона и аэропорта во Львове. Учитывая, что городской совет не получал никакой информации от СБУ о проведении тех или иных расследований, и тем более о наличии каких-либо заключений на эту тему, руководство города в оперативном порядке связалось с областным руководством СБУ для получения дополнительной информации.

Однако, как оказалось, ни о каких заключениях «рабочей группы работников СБУ» не знали и сами руководители службы. В тот же день появился официальный пресс-релиз УСБУ во Львовской области, который полностью опроверг неправдивое сообщение информагентства, говорится в сообщении горсовета.

Львовский городской совет считает, что данный инцидент является целенаправленной попыткой дискредитировать общину Львова и подготовку города к Евро-2012 в канун визита в Украину президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, который, в частности, будет посвящен изучению ситуации в городах, готовящихся к чемпионату.

Учитывая это, городской совет обратился в областное Управление СБУ с просьбой “провести оперативное дополнительное расследование с целью изучения всех обстоятельств инцидента, установить заказчиков данной провокации и их мотивы”.

10 апреля было распространено сообщение о якобы выявленном СБУ завышении стоимости проекта стадиона во Львове на 27 млн. грн, которые городской совет, в соответствии с договором, должен был уплатить компании „Альпине”. Более позднее областное Управление СБУ опровергло эту информацию.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля начнется двухдневный рабочий визит в Украину делегации Европейского футбольного союза во главе с президентом М.ПЛАТИНИ, который намерен лично убедиться в достоверности достигнутых результатов по подготовке инфраструктуры к Евро-2012 Украиной в целом и каждым городом-претендентом отдельно.

Это последний и решающий визит М.ПЛАТИНИ в Украину перед тем, как в мае Исполком УЕФА определит города, которые будут принимать турнир.