ОАЭ выделяют более 13,5 млн. долларов на развитие своего футбола

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа бен Заид Аль НАХАЙЯН выделил 50 млн дирхамов (более 13,5 миллионов долларов) на развитие в стране футбола, сообщило в воскресенье, 12 апреля, эмиратское информационное агентство ВАМ.

По сведениям агентства, выделенная сумма предназначена для поддержки футбольных клубов, совершенствования существующих и строительства новых стадионов и футбольных полей, создания инфраструктуры для развития эмиратского профессионального футбола.

Футбол ОАЭ имеет хорошую репутацию в арабском мире и азиатском регионе. Сборная Эмиратов участвовала в чемпионате мира 1990 года. В ОАЭ работали такие выдающиеся мастера кожаного мяча, как легендарный бразилец Марио ЗАГАЛО и великий советский тренер Валерий Лобановский.