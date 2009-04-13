УЕФА на этой неделе проверит готовность Украины
В бюджет не заложили 20% средств
На этой неделе Украину посетит представительская делегация УЕФА во главе с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций Мишелем Платини.
Накануне визита эксперты федерации позитивно оценили ход подготовки Украины к европейскому футбольному первенству, передает "Немецкая волна".
После осмотра шести украинских городов, которые являются кандидатами на проведение "Евро-2012", эксперты УЕФА во главе с Питером Хемпсоном заявили, что любой из этих городов в принципе может быть отобран исполкомом УЕФА в мае.
Украинское правительство убеждает: главные требования – строительство стадионов и аэропортов – выполняются.
Глава парламентского комитета по делам молодежи и спорта Павел Костенко (БЮТ) отметил, что полугодичная задержка финансирования подготовки к чемпионату, которая была вызвана экономическим кризисом, сейчас преодолена.
"В 2009 году должны профинансировать, в соответствии с требованиями УЕФА, 4,7 миллиарда гривен на эти цели. Почти 80% уже заложено в защищенные части государственного бюджета", - говорит он.
Остальные средства, по словам Костенко, должны поступить из Стабилизационного фонда.
Среди самых существенных сложностей в процессе подготовки к "Евро-2012" депутат назвал развитие гостиничной инфраструктуры в Донецке и приведение к европейским стандартам железной дороги и автодорог.