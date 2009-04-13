Итоги 23 тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер оттеснил Металлист на 3-ье место

Чемпионат Украины по футболу 23 тур Результаты матчей: Динамо – Черноморец 3:1 (Несмачный 3, Кравченко 72, Алиев 85 - Бондаренко 58) Шахтер – Арсенал 3:0 (Гладкий 50, Левандовски 73, Жадсон 78) Металлист – Карпаты 1:1 (Девич 50 – Кузнецов 7) Ильичевец – Металлург З 1:1 (Мельник 23 - Тейку 68) Заря - ФК Харьков 2:0 (Джихани 32, Курилов 51) ФК Львов - Металлург Д 0:1 (Димитров 90+2) Таврия - Кривбасс 0:1 (Мотуз 32) Днепр - Ворскла 2:1 (Гоменюк 3, Назаренко 85 - Сачко 22) Турнирная таблица: 1 Динамо 61 2 Шахтер 46 3 Металлист 45 4 Металлург Д 40 5 Ворскла 37 6 Металлург З 37 7 Днепр 32 8 Карпаты 29 9 Кривбасс 29 10 Заря 27 11 Таврия 23 12 Арсенал 21 13 Черноморец 20 14 Ильичевец 17 15 ФК Львов 16 16 ФК Харьков 15

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