Итоги 23 тура Чемпионата Украины по футболу
Шахтер оттеснил Металлист на 3-ье место
Чемпионат Украины по футболу
23 тур
Результаты матчей:
Динамо – Черноморец 3:1 (Несмачный 3, Кравченко 72, Алиев 85 - Бондаренко 58)
Шахтер – Арсенал 3:0 (Гладкий 50, Левандовски 73, Жадсон 78)
Металлист – Карпаты 1:1 (Девич 50 – Кузнецов 7)
Ильичевец – Металлург З 1:1 (Мельник 23 - Тейку 68)
Заря - ФК Харьков 2:0 (Джихани 32, Курилов 51)
ФК Львов - Металлург Д 0:1 (Димитров 90+2)
Таврия - Кривбасс 0:1 (Мотуз 32)
Днепр - Ворскла 2:1 (Гоменюк 3, Назаренко 85 - Сачко 22)
Турнирная таблица:
1 Динамо 61
2 Шахтер 46
3 Металлист 45
4 Металлург Д 40
5 Ворскла 37
6 Металлург З 37
7 Днепр 32
8 Карпаты 29
9 Кривбасс 29
10 Заря 27
11 Таврия 23
12 Арсенал 21
13 Черноморец 20
14 Ильичевец 17
15 ФК Львов 16
16 ФК Харьков 15