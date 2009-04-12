Результаты 32-го тура английской Премьер-лиги

Лидеры забивают по четыре мяча

Состоялись матчи 32-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль - Блэкберн 4:0 (Торрес 5, 34, Аггер 84, Нгог 90) Челси - Болтон 4:3 (Баллак 41, Дрогба 49, 63, Лампард 60 - О`Брайен 70, Басхам 74, Тэйлор 79) Уиган - Арсенал 1:4 (Мидо 18 - Уолкотт 61, Сильвестр 71, Аршавин 89, Сонг 90+1) Миддлсбро - Халл Сити 3:1 (Тунджай 3, Бейтс 29, Кинг 90 - Манушу 9) Портсмут - Вест Бромвич 2:2 (Кабул 33, Кранчар 65 - Грининг 48, Брант 62) Сандерленд - МЮ 1:2 (Джонс 56 - Скоулз 19, Македа 76) Тоттенхэм - Вест Хэм 1:0 (Павлюченко 65) Сток Сити - Ньюкасл 1:1 (Диань-Фай 43 - Керолл 81) Сегодня тур завершится матчами Астон Вилла - Эвертон Манчестер Сити - Фулхэм

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