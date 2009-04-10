Гданьск подписал контракт на строительство стадиона к Евро-2012

Власти Гданьска подписали контракт с польско-немецко-австрийским консорциумом на сооружение стадиона для проведения матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года, который Польша организует совместно с Украиной.

Как сообщает TVN24, стадион построит консорциум фирм Hydrobudowa Polska, Hydrobudowa 9, Alpine Bau Deutschland (Берлин), Alpine Bau Gmbh (Австрия), Alpine Construction Polska.

В торжественном подписании договора приняли участие, кроме местной власти, председатель Сената Богдан БОРУСЕВИЧ, председатель политического кабинета премьер-министра Славомир НОВАК и государственный секретарь Министерства спорта и туризма Адам ГЕРШ.

Польская Hydrobudowa, которая входит в консорциум, ранее реконструировала стадион Леха в Познани, а Alpine Bau строил стадион Allianz Arena в Мюнхене.

По данным TVN24, сооружение стадиона будет стоить около 150 млн. дол., хотя ранее называлась сумма около 200 млн. дол.

Консорциум приступит к выполнению основных работ в мае этого года после того, как завершатся подготовительные работы, и должен построить стадион до декабря 2010 года.

Как сообщал УНИАН, по данным власти Гданьска, упомянутый консорциум предложил наименьшую цену за свои услуги (около 120 млн. долларов) в тендере, результаты которого были объявлены в конце марта.

Первый этап строительства стадиона в Гданьске к Евро-2012 начался в конце прошлого года.

Спортивная арена Гданьска, длина которой составит 227 м, ширина - 194 м, а высота - 45 м, должна быть построена до 2011 года. Стадион рассчитан на 44 тыс. зрителей, в том числе 1500 мест предусмотрено для VIP-трибуны.

Гданьск является одним из 4-х основных городов в Польше, которые будут принимать матчи Евро-2012.