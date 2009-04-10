Столичная власть определила места для туалетов в Киеве

Столичная власть определила и утвердила места для размещения общественных туалетов в виде туалетных модулей и контейнеров во всех районах Киева.

Всего на конкретно определенных соответствующей схемой местах в районах города предусматривается установить 164 туалетных модуля и контейнера в целом на 524 места, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

С целью дальнейшего развития сети общественных туалетов Киева профильные службы города также разработали Программу строительства стационарных общественных туалетов на период 2008-2011 гг.

Определено, что установка общественных туалетов модульного типа будет осуществляться за счет бюджетных средств, инвестиций и других источников. Право на установку и обслуживание общественных туалетов будет предоставляться инвесторам на конкурсных основах.

Для потребностей города за бюджетные средства уже приобретено 22 туалетных модуля, из которых 6 уже установлено, а еще 16 устанавливаются.

Как отмечают КГГА, проработана также адресная программа установки дополнительных 134 мобильных туалетов (9 контейнерных туалетов и 125 туалетных модулей). Наибольшее количество таких объектов появится в Деснянском (26), Шевченковском (24) и Голосеевском (21) районах.

Распоряжением КГГА от 20 января 2009 года «Об упорядочении функционирования сети общественных туалетов стационарного типа, которые относятся к коммунальной собственности территориальной общины г. Киева» все стационарные общественные туалеты, которые находились на балансе коммунальных предприятий, организаций и учреждений, переданы на правах хозяйственного ведания КП «Киевкоммунсервис».

По данным мэрии, сейчас в столице насчитывается 659 общественных туалетов, из которых действующих 544. В частности, из 174 стационарных общественных туалетов, которые относятся к коммунальной собственности, работает 151 единица. Всего это 1 тыс. 900 мест.

Как сообщал УНИАН, в 2007 г. на Крещатике появились первые мобильные модульные туалеты и туалеты-контейнеры немецкого производства. По информации начальника Главного управления коммунального хозяйства КГГА Михаила ШПАРИКА, стоимость одного такого модуля составляла 110 тыс. евро. Контейнеры были закуплены за средства инвесторов. М.ШПАРИК отметил, что согласно Концепции размещения разных общественных туалетов в каждом районе и в центре города, разработанной во исполнение распоряжения мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, подписанного в июне 2006 г., в целом в Киеве к 2012 г. будут работать около тысячи мобильных и стационарных туалетов.

Что касается конкретно стационарных туалетов и общественных туалетов, то по информации М.ШПАРИКА, в Киеве, кроме возобновления и ремонта существующих (по состоянию на 2007 г.), планировалось строительство около 200 новых объектов. В частности, по словам М.ШПАРИКА, в центре города планировалось возобновить работу общественного туалета на Майдане Незалежности возле ул. Институтской.