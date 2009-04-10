Проект нового терминала Львовского аэропорта будет готов в июне

Представители компании «Тебодин Украина» во время визита министра транспорта и связи Иосифа Винского в Международный аэропорт «Львов» в четверг, 9 апреля, презентовали проект будущего терминала Львовского аэропорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Сейчас пропускная способность существующего терминала во Львовском аэропорту составляет 200 пас./час. Что же касается будущего терминала, то он сможет пропускать 1000 пас./час, а при потребности – более 2000 пас./час.

Предусматривается, что для строительства терминала и объектов, которые связаны с терминальной деятельностью, будет привлекаться частный инвестор.

Сейчас проект нового терминала находится на стадии завершения разработки рабочей документации. Потом он будет передан в Государственную экспертизу. Ориентировочно в июне этого года полностью завершится проектирование терминала Львовского аэропорта.

Министр транспорта выразил надежду, что для строительства нового терминала аэропорта в роли инвестора удастся найти мощную компанию, которая бы действительно стимулировала аэропорт к последующему развитию.

«Мы намереваемся найти ведущие мировые компании, которые не просто придут и вложат деньги, а смогут проинвестировать проект, сделать европейский уровень услуг и самое важное - привлечь авиакомпании, которые сюда будут привозить людей. Ведь аэропорт – это прежде всего пассажиры», – отметил И.ВИНСКИЙ.