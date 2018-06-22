Украинцы в 1/4 Кубка УЕФА: Увидеть Париж - и не умереть, Марсель - тем более

Фантастика: Украина возглавила таблицу коэффициентов УЕФА в нынешнем сезоне – у нас 13,375 балла. Англия на втором месте - 13, 000.

Интересно, что все-таки побудило президента Франции Николя Саркози отметить своим присутствием вчерашний матч на парижском Парк де Пренс?

Неужели обычная футбольная страсть охватила такого влиятельного государственного деятеля и он проникся выступлением французского клуба в Кубке УЕФА? А может его тревожит состояние безопасности на стадионах Франции во время массовых спортивных мероприятий? А может господин Саркози решил пристальнее присмотреться к киевскому «Динамо», где играют граждане крупной европейской страны, которая в последнее время доставляет столько хлопот старой Европе своими европейскими перспективами? Правда, граждан Украины то в “Динамо”, по крайней мере, вчера, на поле было аж три (четвертым вышел на замену Гусев), поэтому определять, каково место Украины в европейском политическом контексте, надлежит в другой раз и при других обстоятельствах.

А пока еще мы совместно с господином Саркози можем сделать вывод, что “Динамо” в Париже вовсе не пролетело как фанера. Вчерашняя игра, хотя и не стала ярким зрелищем, однако добавила уверенности в том, что нынешнее “Динамо” вполне может пройти нынешний ПСЖ.

Как тут удержаться от сравнения с поединками этих же соперников осенью 1994 года? Тогда ПСЖ находился в периоде своего расцвета, брал национальные призы, Кубок Кубков, был в сущности одним из лучших клубов в рейтинге УЕФА, а “Динамо” лишь пыталось восстановить свою репутацию команды европейского уровня после распада СССР, после радикальной смены руководства клуба.

Парижане тогда уверенно выиграли оба матча, хотя и с минимальным преимуществом - 2:1, 1:0 - и осадок остался... Киевлянам в 1994 году против ПСЖ не светило ничего.

В настоящее время есть все основания ожидать от киевлян успешного результата в ответном матче дома 16 апреля, ведь вчера мы увидели “Динамо” как вполне конкурентоспособную команду.

Да, в целом команда сыграла несколько ниже уровня февральских поединков с “Валенсией”, с “Металлистом” и очевидно, что динамовцы в настоящее время, в апреле, пытаются “отдышаться” за такое раннее начало сезона.

Многим игрокам не хватает свежести, соответственно всей команде - скорости, слаженности, прежде всего в атакующей, творческой игре.

Но даже на этом фоне функциональных проблем “Динамо” выдержало первый экзамен в двухраундовом поединке с ПСЖ. Хотя и не забили при этом, однако и не пропустили. Очевидно, в этом заключалась задача на матч - не дать разогнаться быстрым форвардам ПСЖ, прекращать атаки соперника еще в середине поля. В конечном итоге, имеем вполне приличный как для еврокубковой стратегии итог.

Но это только полдела. Дома нужно забивать обязательно, сherchez le goal. Можно допустить, что через неделю в Киеве мы увидим игру с обеих сторон более агрессивную, акцентированную на атаку, и голы, вероятно, будут залетать и в те, и в другие ворота. Есть, есть надежда, что вратарь гостей будет вынимать их из своих сетки чаще.

Но Милевскому нужно ставить в пару еще одного нападающего. Артем все более явно квалифицируется в игрока второго темпа, склонного атаковать из глубины, умеющего отдать голевой пас.

Когда впереди у него оказывается Еременко или Гусев, Корреа, как вчера, это еще ничего не значит. Если же впереди будет Кравец или Бангура (еще лучше - если б Индзаги какой-то!), ПСЖ уедет домой искать утешенья и счастья в национальном чемпионате.

Показательно, вчера владение мячом у киевлян было 55% против 45% у хозяев, но по воротам хозяев били считанные разы, лишь во втором тайме сподобились на острые выпады.

“Динамо” перенасыщенное игроками универсального состава, которые могут на поле почти все. С одним существенным исключением - забивать и притом регулярно. В этом сезоне на счету лучших нападающих команды в еврокубках - по два мяча на двух Артемов.

У “Шахтера” - другого нашего претендента на Кубок УЕФА - атака выглядит более ярко.

Луческу, даже после потери Матузалема, Брандао, и заодно “маринуя” Гладкого и Селезнева, находит ресурсы для поддержки огня атаки.

Бразильская тройка - Жадсон, Фернандиньо, Адриано вчера могли отгрузить марсельцам, как говорят с запасом. Вышло 2:0, вроде бы и не решающее преимущество, но его вполне может хватить для общего успеха и мы не будем вспоминать, как вчера тот же Адриано растрачивал голевые моменты.

Горняки продолжили свою победную домашнюю серию в еврокубках - и “Тоттенхем” и ЦСКА получили в Донецке также по два мяча, причем заметно невооруженным глазом, что «Олимпик» сильнее этих двух клубов.

Поэтому с психологической уверенностью, мотивацией к победе в ответном матче в Марселе все должно быть в порядке.

“Шахтер” в этом сезоне играет в национальном чемпионате без особого настроения, и после неудачного старта недосчитался многих очков, что и привело к потере шансов на чемпионство.

По логике, все силы должны быть отданы для фронта Кубка УЕФА, и Луческу соответственно настраивает команду. Его слова о том, что команда, которая победит в дуэли “Шахтер”, - “Олимпик”, получит право играть в финале, рассчитаны не на публику - прежде всего на игроков. Они должны удостовериться в том, что вершина уже близко, ее можно от-от достичь, осталось еще несколько шагов...

Важно, что при этом в команде есть лидер, боец с неисчерпаемым зарядом энергии, которая передается всем игрокам. Речь о Дарио Срна, который за последние годы стал просто незаменимым в составе горняков.

Вчера Срна, как и надлежит капитану, выдал на-гора все, что мог, отработал с первой до последней минуты, ни разу не оставляя сомнений в том, что его команда победит обязательно. Именно он вчера повел “Шахтер” в наступление, когда гости пришли в себя после начального штурма хозяев и даже ударом в штангу марсельца Ньянги напомнили, что они приехали в Донецк не на экскурсию.

Хорват словно включил дополнительную скорость в команде. Его прекрасный пас в одно касание во вратарскую площадку, где не растерялся Хюбшман, на 38-й мин. можно просто зафиксировать в учебниках по футбола как образцовый.

Кстати, вспомнилось, таким же неутомимым “энерджайзером” был на поле в свое время нынешний тренер марсельцев Эрик Геретс.

Бельгийский специалист приехал в Донецк в хорошем настроении, его команда одержала три победы подряд в чемпионате Франции, лишь на очко отстает от лидера, игроки готовы бороться на двух фронтах.

Однако на итоговой пресс-конференции вынужден был констатировать, что в тактическом плане его команда растерялась, потеряла концентрацию. «В некоторых моментах игроки не знали, что делать. Пройти в следующий раунд нам будет тяжело» - такое признание Геретса дорогого стоит.

Но, конечно, эти слова еще ничего не гарантируют «Шахтеру» на выезде. В Марселе придется заново выкладывать свои козыри, и нетрудно представить, каким может быть «Олимпик» во главе с тем же Ньянгом на своем Велодроме.

Следовательно, первый раунд 1/4 финала Кубка УЕФА, хоть и оказался довольно успешным для обеих украинских команд, однако все решится 16 апреля. Выиграна битва, но не кампания, перефразируем великого француза.

А затем держим в уме супер-матч «Шахтер» - «Динамо». Увидим такое - будет о чем внукам рассказать.

Олег Савицкий