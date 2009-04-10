Суркис уверен, что в Украине возрождается великий футбол

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС верит, что футбол в стране возвращает былую мощь и выход двух клубов в 1/4 финала Кубка УЕФА является одним из доказательств этого.

Как отметил он в интервью журналу uefa.com, “успех "Динамо" и "Шахтера" есть важным поворотным событием”.

"Складывается впечатление, что мы возвращаемся в великое прошлое - 1975 год, когда киевляне завоевали первый европейский трофей (Кубок обладателей кубков), а также 1986-й (клуб во второй раз победил в турнире). Наступают времена возрождения, и, я думаю, что украинские команды - "Динамо", "Шахтер" и "Металлист", которому не хватило лишь везения, - заслужили похвалы", - сказал Г.СУРКИС. С тех пор, как киевское "Динамо" пробилось в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА-1999, добавил он, украинские клубы так высоко, как в нынешнем сезоне, еще не забирались.

Президент ФФУ напомнил, что "Динамо" - первая нероссийская команда, ставшая чемпионом СССР, - это случилось в 1961 году под руководством Валерия ЛОБАНОВСКОГО. Также киевляне стали первыми в СССР, кто завоевал европейский трофей, когда вдохновленные работой тренера и великолепной игрой Олега БЛОХИНА победили в Базеле "Ференцварош" (3:0) в финале Кубка обладателей кубков-1974/75. После этого, уже в поединке за Суперкубок УЕФА, украинцы в двухматчевом противостоянии взяли верх над "Баварией". Спустя 11 лет под руководством того же Лобановского и дирижированием того же О.БЛОХИНА, "Динамо" в отличном стиле превзошло "Атлетико" - 3:0. Так команда завоевала уже второй по счету Кубок обладателей кубков.

Г.СУРКИС обратил внимание, что во время второго этапа работы с киевлянами, В.ЛОБАНОВСКИЙ вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов-1999. Однако с тех пор ни один украинский клуб не пробивался в плей-офф турнира, а также не выходил в четвертьфинал Кубка УЕФА.

«Если бы "Металлист" не попал на "Динамо" в 1/8 финала соревнования, то, не исключено, украинцы имели бы трех представителей в числе восьми лучших коллективов кубка», - считает руководитель украинского футбола. Но даже с учетом вылета, убежден он, достижения харьковчан все равно являются победой для украинского футбола в целом, а особенно для самого клуба.

По словам Г.СУРКИСА, все отечественные команды добились уважения в Европе и заслуживают похвалы. «Три украинских представителя в 1/8 финала - это достижение, которого мы не могли добиться долгие годы. Как я уже говорил, мы вступили во времена возрождения. Никто не верил в успешное выступление наших команд до начала этого турнира. Думаю, что такие результаты позволили нам добиться уважения даже со стороны лучших европейских клубов», - говорит он.

В то же время президент ФФУ уверен, что повторить достижения великолепной команды В.ЛОБАНОВСКОГО будет непросто, поскольку в турнире продолжают участие такие крепкие соперники как "Гамбург" и "Манчестер Сити", "Вердер" и "Удинезе". Более того, украинцам еще необходимо преодолеть четвертьфинальный барьер. Если это случится, то участие украинцев в финале 20 мая в Стамбуле будет гарантированно, поскольку в этом случае украинские команды согласно жеребьевке встретятся друг с другом.

Уже 23 года прошло с тех пор, как украинцы в последний раз принимали участие в решающей схватке еврокубка. Повторение такого результата может стать серьезным толчком к развитию футбола в Украине.

На этой стадии, отмечает Г.СУРКИС, слабых команд не осталось, но сложно выделить и фаворита. «Все соперники имеют равные шансы и только в самом конце пути, в финале, мы узнаем, кто же является лучшим из лучших», - подитожил президент ФФУ.