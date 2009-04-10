МЧС Украины и Польши будут готовиться к Евро-2012 вместе

Реконструкция аэропорта во Львове и строительство нового терминала в соответствии с требованиями ИКAO актуализируют сотрудничество Украины с иностранными специалистами. В этом контексте Польша заявила о готовности поделиться опытом организации техногенной и пожарной безопасности во время проведения Евро-2012 и организовать учебу для сотрудников МЧС Украины в соответствии с европейскими стандартами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, об этом шла речь на семинаре «Адаптация аэропортов в части пожарных норм и требований в соответствии с мировыми стандартами ИКAO. Польский опыт модернизации», организованном в рамках подготовки Украины и Польши к Евро-2012.

«Европейский опыт свидетельствует, что УЕФА уделяет значительное внимание именно вопросам безопасности. Следовательно, задание всех служб гражданской защиты достаточно серьезное - должным образом подготовиться к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, которые могут угрожать жизни и здоровью гостям чемпионата, работникам СМИ и львовянам. Наши польские коллеги имеют достаточно большой опыту в решении таких проблем и готовы им поделиться», - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС Украины во Львовской области Василий РИСКАЛЬЧИК.

По его словам, уже сегодня с украинскими представителями МЧС готовы сотрудничать известные польские фирмы Техникс О/В и EGERIA - лидеры в производстве спасательного снаряжения и разных типов пожарно-спасательных машин соответственно. В будущем специалисты компаний готовы организовать обучение украинских спасателей на собственных полигонах.

«Чтобы принимать гостей Евро-2012, каждый аэропорт должен отвечать требованиям ИКAO. Это предусматривает подготовку МЧС в соответствии с европейскими стандартами. У нас есть собственный полигон в Великобритании, где сотрудники безопасности практически осваивают полученные теоретические знания. Ведь основным заданием спасателя является быстро и правильно оценить ситуацию и принять соответствующие решения. Для этого, к сожалению, материала из учебника недостаточно. Нужны практические навыки. Сегодня такие тренировки мы проводим только для польских работников МЧС, но планируем работать и с украинскими», - сообщил президент фирмы «EGERIA» Анджей Славомир ВОЖНЯК.

До конца этой недели работники МЧС Украины посетят аэропорты в Жешуве и Лодзе, где ознакомятся с системой противопожарной безопасности, системой безопасности и начальной спасательной акцией при аварии самолета.

Справка УНИАН. ИКAO (ІСАО) – международная организация гражданской авиации (от англ. — International Civil Aviation Organization), организация ООН, которая определяет международные нормы гражданской авиации и координирует ее развитие ради повышения безопасности и эффективности. Она действует с 1947 года, а ее штаб-квартира находится в Монреале, Канада.

К компетенции ИКАО принадлежит присвоение аэропортам четыребуквенных индивидуальных кодов - идентификаторов для передачи аэронавигационной и метеорологической информации относительно аэропортов, планов полетов, обозначения гражданских аэропортов на радионавигационных картах