Рейтинг УЕФА: через год Украина заявит шесть клубов в еврокубки

12:49, 10 апреля 2009
Футбол 2012
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2 - в Лиге чемпионов и 4 - Лиге Европы

Три балла, набранные "Шахтером" и "Динамо" в четвертьфинале Кубка УЕФА, упрочили лидирующую позицию Украины в клубном рейтинге УЕФА, определяющего представительство европейских стран в евротурнирах. 13.375 - уже столько составляет годовой рекорд украинских команд. Англия с пятью клубами из девяти стартовавших набрала ровно 13 очков, испанские клубы - 12.437 (осталось два из восьми).

КЛУБНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ СТРАНЫ В СЕЗОНЕ 2008/2009

       Страна                 Коэфф.    Стартовало/осталось

1. Украина                 13.375                    4 (2)

2. Англия                    13.000                    9 (5)

3. Испания                  12.437                    8 (2)

4. Германия                11.562                    8 (3)

5. Италия                    11.250                     8 (1)

6. Франция                 11.000                    7 (2)

7. Россия                       9.750                    4 (0)

В общем рейтинге страны за пять лет Украина максимально приблизилась к Румынии и Голландии и может выйти на седьмую позицию в случае положительных результатов в ответных поединках с "Марселем" и ПСЖ. Уже точно можно сказать, что Украина не опустится ниже девятого места, а это значит, что в сезоне 2010/2011 наше представительство в еврокубках расширится до шести клубов: два - в Лиге чемпионов и четыре - Лиге Европы.

КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ СТРАН ЗА СЕЗОНЫ 2004-2009

     Страна           04/05    05/06    06/07    07/08    08/09     Рейтинг  команд

1. Англия          15.571  14.428  16.625  17.875  13.000       77.499    5/9

2. Испания        12.437  15.642  19.000  13.875  12.437       73.391    2/8

3. Италия           14.000  15.357  11.928  10.250  11.250       62.785    1/8

4. Германия       10.571  10.437  9.500   13.500  11.562        55.570    3/8

5. Франция        11.428  10.812  10.000   6.928  11.000         50.168    2/7

6. Россия            10.000  10.000    6.625  11.250   9.750         47.625      4

7. Голландия      12.000   7.583    8.214    5.000   6.333          39.130      6

8. Румыния          5.500  16.833  11.333    2.600   2.642          38.908      7

9. Украина          8.100    5.750    6.500    4.875  13.375         38.600    2/4

10. Португалия    8.166    5.500    8.083    7.928    6.785          36.462    1/7

Естественно, что рост рейтинга страны не может быть без роста личного рейтинга клубов. По набранным очкам в текущей еврокубковой компании "Шахтер" занимает шестое место (19.675), уступая только "Ливерпулю", "Барселоне", "Гамбургу", "Баварии" и "Челси". "Динамо" и "Металлист" (по 17.675) делят 13-14 место.

В общем клубном рейтинге "горняки" вплотную приблизились к двадцатке (АЗ Алкммар), занимая 21-е место. "Динамо" поднялось на 44 строчку, "Металлист" с "Днепром" делит 89-е место.

КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ КОМАНД ЗА СЕЗОНЫ 2004-2009

                                                   04/05       05/06     06/07      07/08       08/09      Общий

1. "Ливерпуль" (Англия)        28.1140  15.8855  27.3250  24.5750  21.6000     117.499

2. "Барселона" (Испания)       15.4875  32.1285  17.8000  27.7750  21.4875     114.678

3. "Челси" (Англия)                23.1140  15.8855  26.3250  28.5750  20.6000      114.499

4. "Милан" (Италия)               29.8000  24.0710  26.3855  16.0500  14.2500      110.556

5. "Манчестер Ю" (Англия)   15.1140  10.8855  25.3250  32.5750  19.6000      103.499

   "Арсенал" (Англия)             17.1140  29.8855  16.3250  21.5750  18.6000      103.499

...

20. АЗ (Голландия)                26.4000  12.5165  17.6425    7.0000     1.2665        64.825

21. "Шахтер" (Украина)    11.6200  12.1500  13.3000    7.9750   19.6750         64.720

22. "Бенфика" (Португалия)  12.6330  17.1000  17.6165   12.5855     4.3570         64.292

...

39. "Марсель" (Франция)        2.2855  14.1625    4.0000   13.3855   14.2000         48.033

40. "Лилль" (Франция)          15.2855  15.1625  13.0000     1.3855     2.2000         47.033

41. ПСЖ (Франция)                9.2855    2.1625  15.0000     1.3855   18.2000          46.033

...

43. "Фиорентина" (Италия)    2.8000    3.0710    2.3855    23.0500   11.2500          42.556

44. "Динамо" (Украина)    12.6200    1.1500    6.3000      3.9750   17.6750          41.720 

...

89. "Металлист" (Украина)  1.6200   1.1500   1.3000      1.9750   17.6750          23.720

    "Днепр" (Украина)        10.6200     6.1500    1.3000      2.9750     2.6750          23.720

147."Металлург" Д (Украина)1.6200   3.1500   1.3000    0.9750     2.6750            9.720

...

159."Металлург" З (Украина)1.6200   1.1500    2.3000    0.9750     2.6750            8.720

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