Рейтинг УЕФА: через год Украина заявит шесть клубов в еврокубки

Три балла, набранные "Шахтером" и "Динамо" в четвертьфинале Кубка УЕФА, упрочили лидирующую позицию Украины в клубном рейтинге УЕФА, определяющего представительство европейских стран в евротурнирах. 13.375 - уже столько составляет годовой рекорд украинских команд. Англия с пятью клубами из девяти стартовавших набрала ровно 13 очков, испанские клубы - 12.437 (осталось два из восьми).

КЛУБНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ СТРАНЫ В СЕЗОНЕ 2008/2009

Страна Коэфф. Стартовало/осталось

1. Украина 13.375 4 (2) 2. Англия 13.000 9 (5)

3. Испания 12.437 8 (2)

4. Германия 11.562 8 (3)

5. Италия 11.250 8 (1)

6. Франция 11.000 7 (2)

7. Россия 9.750 4 (0)

В общем рейтинге страны за пять лет Украина максимально приблизилась к Румынии и Голландии и может выйти на седьмую позицию в случае положительных результатов в ответных поединках с "Марселем" и ПСЖ. Уже точно можно сказать, что Украина не опустится ниже девятого места, а это значит, что в сезоне 2010/2011 наше представительство в еврокубках расширится до шести клубов: два - в Лиге чемпионов и четыре - Лиге Европы.

КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ СТРАН ЗА СЕЗОНЫ 2004-2009

Страна 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Рейтинг команд

1. Англия 15.571 14.428 16.625 17.875 13.000 77.499 5/9

2. Испания 12.437 15.642 19.000 13.875 12.437 73.391 2/8

3. Италия 14.000 15.357 11.928 10.250 11.250 62.785 1/8

4. Германия 10.571 10.437 9.500 13.500 11.562 55.570 3/8

5. Франция 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 2/7

6. Россия 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4

7. Голландия 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6

8. Румыния 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7

9. Украина 8.100 5.750 6.500 4.875 13.375 38.600 2/4 10. Португалия 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 1/7

Естественно, что рост рейтинга страны не может быть без роста личного рейтинга клубов. По набранным очкам в текущей еврокубковой компании "Шахтер" занимает шестое место (19.675), уступая только "Ливерпулю", "Барселоне", "Гамбургу", "Баварии" и "Челси". "Динамо" и "Металлист" (по 17.675) делят 13-14 место.

В общем клубном рейтинге "горняки" вплотную приблизились к двадцатке (АЗ Алкммар), занимая 21-е место. "Динамо" поднялось на 44 строчку, "Металлист" с "Днепром" делит 89-е место.

КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ КОМАНД ЗА СЕЗОНЫ 2004-2009

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Общий

1. "Ливерпуль" (Англия) 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 21.6000 117.499

2. "Барселона" (Испания) 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 21.4875 114.678

3. "Челси" (Англия) 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 20.6000 114.499

4. "Милан" (Италия) 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2500 110.556

5. "Манчестер Ю" (Англия) 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 19.6000 103.499

"Арсенал" (Англия) 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 18.6000 103.499

...

20. АЗ (Голландия) 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825

21. "Шахтер" (Украина) 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 19.6750 64.720

22. "Бенфика" (Португалия) 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292

...

39. "Марсель" (Франция) 2.2855 14.1625 4.0000 13.3855 14.2000 48.033

40. "Лилль" (Франция) 15.2855 15.1625 13.0000 1.3855 2.2000 47.033

41. ПСЖ (Франция) 9.2855 2.1625 15.0000 1.3855 18.2000 46.033

...

43. "Фиорентина" (Италия) 2.8000 3.0710 2.3855 23.0500 11.2500 42.556

44. "Динамо" (Украина) 12.6200 1.1500 6.3000 3.9750 17.6750 41.720 ...

89. "Металлист" (Украина) 1.6200 1.1500 1.3000 1.9750 17.6750 23.720 "Днепр" (Украина) 10.6200 6.1500 1.3000 2.9750 2.6750 23.720 147."Металлург" Д (Украина)1.6200 3.1500 1.3000 0.9750 2.6750 9.720 ...

159."Металлург" З (Украина)1.6200 1.1500 2.3000 0.9750 2.6750 8.720

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