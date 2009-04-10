Всемирный банк займет «Укравтодору» 400 млн. долл.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка 7 апреля одобрил проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения для Украины, стоимостью 400 млн. долл., для «Укравтодора». Об этом УНИАН сообщили в банке.

Как отмечается в сообщении, задача проекта – улучшить качество участков дороги и безопасность движения.

“Этот проект сейчас необходим Украине. Он поможет заложить фундаменты для будущего роста и конкурентоспособности через усовершенствованную транспортную инфраструктуру. В то же время, это создаст спрос на рабочие места, таким образом поможет сократить отрицательное влияние текущего кризиса», - отметил директор ВБ в Украине, Молдове и Беларуси Мартин РАЙЗЕР.

В рамках проекта будет проведена реконструкция 120 км участка Борисполь-Лубны автодороги Киев-Харьков-Довжанский (М03).

Как сообщал УНИАН, 26-27 февраля 2009 г. в г. Вашингтон (США) состоялись переговоры относительно заключения Соглашения о займе по Проекту улучшения автомобильных дорог и безопасности движения между Украиной и ВБ.

Процедурой предусмотрено, что после одобрения Советом директоров банка решения по займу будет начата внутригосударственная процедура относительно ратификации Соглашения, а также подготовка необходимых материалов для вступления его в силу.

После завершения всех необходимых процедур Украина получит 400 млн. долл. для ремонта автомобильной дороги Киев-Харьков-Довжанский на участке от г. Борисполь до г. Лубны и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП.