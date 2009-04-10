И.Суркис: они лучше бегают, зная о премиальных

Президент “Динамо” Игорь Суркис дал интервью сразу после окончания поединка против “ПСЖ”.

- Считаю, что после этого матча шансы команд пройти в полуфинал остаются 50 на 50. Надеюсь, что к ответному матчу 16 апреля восстановятся Бангура и Кравец. Задача у нас одна - проходить дальше.

- Игорь Михайлович, в некоторых моментах Динамо очень повезло. Будет ли так везти дальше? - Ну это ж футбол! Сегодня повезло нам, завтра повезет им. Игра держала в напряжении все 90 минут. Мобильная, хорошая игра! Не забили - жалко. Шахтер поздравляю.

- Сегодня результат такой как Вы хотели?

- Нет, ну как? Всегда хочется выигрывать.

- Не сказывается на игре то, что команда играет две игры в неделю?

- Сказывается усталость и большое количество травмированных.

- Размер премиальных озвучен?

- Он всегда у нас озвучен. Они лучше бегают, владея этой информацией.

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