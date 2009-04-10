И.Суркис: они лучше бегают, зная о премиальных
Президент Динамо о матче с ПСЖ
Президент “Динамо” Игорь Суркис дал интервью сразу после окончания поединка против “ПСЖ”.
- Считаю, что после этого матча шансы команд пройти в полуфинал остаются 50 на 50. Надеюсь, что к ответному матчу 16 апреля восстановятся Бангура и Кравец. Задача у нас одна - проходить дальше.
- Игорь Михайлович, в некоторых моментах Динамо очень повезло. Будет ли так везти дальше?- Ну это ж футбол! Сегодня повезло нам, завтра повезет им. Игра держала в напряжении все 90 минут. Мобильная, хорошая игра! Не забили - жалко. Шахтер поздравляю.
- Сегодня результат такой как Вы хотели?
- Нет, ну как? Всегда хочется выигрывать.
- Не сказывается на игре то, что команда играет две игры в неделю?
- Сказывается усталость и большое количество травмированных.
- Размер премиальных озвучен?
- Он всегда у нас озвучен. Они лучше бегают, владея этой информацией.