Ахметов снова не досидел до конца матча: охрип и пульс 150

— Ринат Леонидович, удовлетворяет ли Вас сегодняшний счет? — Удовлетворяет или нет, я скажу через неделю, но думаю, что этот счет позволяет нам ехать в неплохом настроении в Марсель и бороться за выход в полуфинал Кубка УЕФА. Команда соперника очень сильная и игра будет тяжелая — я не перестраховываюсь, это действительно так. Хотя если быть до конца откровенным — счет должен быть немного крупнее. Правда, я после 65 минуты игры уже не видел…

— Вы опять покинули стадион?

— Да, я опять «катапультировался» и все сделал, как в прошлый раз.

— Какой счет загадывали до игры?

— Вы знаете, я не загадывал счет, расскажу вам другой секрет. Неделю назад мне приснилось, что счет 0:1, а сегодня я проснулся без пяти семь в холодном поту. На табло уже места не хватало — столько голов забили в наши ворота. То есть мне приснилось, что мы пропустили пять или более голов и Луческу едет домой. Поэтому, если команда с Мистером во главе выйдет в полуфинал Кубка УЕФА, может быть, тогда Луческу останется здесь?

— Ринат Леонидович, Вы этот свой сон Мирче Луческу не рассказывали?

— Нет, не рассказывал. Только вот вам говорю.

— Вы второй гол в ворота «Олимпика» видели? — Да, видел. После него охрип и уехал.

— А выхода один на один Луиса Адриано Вы уже не видели?

— Я в первом тайме видел, а потом мне сказали, что у него еще были моменты, но главное, что команда создает моменты и мы забиваем. Сегодня, повторюсь, хороший счет — хороший результат. Надеюсь, что футболисты и тренерский штаб сделают все возможное, чтобы пройти в следующий этап Кубка УЕФА.

— Вы после пересматриваете те моменты в матче, которых не видели?

— Конечно, и по десять раз.

— Может быть, перед ответной игрой еще пару деревьев посадить? В этот раз удачно получилось: два дерева — два гола.

— Давайте лучше сконцентрируемся и хорошо сыграем в ответном матче. Это очень важно для нас и для Украины.

— Будете ли сейчас смотреть матч киевского «Динамо»?

— Не знаю, я потратил очень много эмоциональных сил и отработал вместе с футболистами на пульсе 150.

— Хотите ли Вы, чтобы в полуфинале «Шахтер» встретился с «Динамо»?

— Для нас важно, чтобы мы там были. Конечно, того же будем желать и киевскому клубу.

— «Олимпик» в начале игры чуть не забил в ворота «Шахтера». Сильно переживали этот момент?

— Конечно, но до этого момента мы должны были забить уже три гола. В любом случае, соперник у нас очень серьезный и в этом раунде еще ничего не решено.

— А если бы счет был 3:1 — устроил бы он Вас?

— Мне больше нравится 2:0, чем 3:1, а если бы на табло было 3:0, я был бы еще более счастлив. Но мы закончили игру с результатом 2:0 и настроение у нас хорошее. Будем надеяться, что в Марселе команда добьется выхода в следующую стадию Кубка УЕФА.

— Чего не хватило «Шахтеру», чтобы забить больше?

— Наверное, реализации. Мы могли забить еще, могли пропустить — это футбол. Но еще раз скажу главное: я рад, что есть игра, что команда создает моменты и добивается результата.

Пресс-служба ФК «Шахтер»