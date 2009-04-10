Сборная Ирака по футболу хочет тренироваться в Донецкой области

Национальная сборная Ирака по футболу высказывает желание тренироваться в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Донецке сказал журналистам Временный поверенный в делах Республики Ирак в Украине Халид Джасим Мохаммад АЛЬ-ШАМАРИ после встречи с первым заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации Сергеем ДЕРГУНОВЫМ.

"Мы бы очень желали, чтобы наша сборная прибыла в Донецкую область с целью тренировки на спортивной базе», - сказал АЛЬ-ШАМАРИ. При этом он напомнил, что сборная Ирака будет представлять Азийский континент на Кубке пяти континентов в ЮАР в июне 2009 года.

По словам Х. АЛЬ-ШАМАРИ, в ходе беседы с вице-губернатором он обсуждал возможное сотрудничество между футбольной сборной Ирака и ФК "Шахтер".