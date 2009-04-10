УНП предлагает строить дороги для выхода из кризиса

Украинская народная партия предложила власти программу выхода из кризиса.

Об этом сообщил народный депутат Украины, лидер УНП Юрий КОСТЕНКО сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

Он отметил, что в канун 14 апреля - даты, когда антикризисная программа должна рассматриваться в парламенте, - УНП предлагает уделить больше внимания именно их программе, которая была утверждена съездом партии еще 6 декабря 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, среди ряда обстоятельно разработанных предложений Ю.КОСТЕНКО выделил три первоочередные:

Во-первых, отмечает лидер УНП, необходимо на 2/3 уменьшить в энергообеспечении Украины долю российского газа. „40% российского газа для энергообеспечения Украины, тем более газа по мировым ценам, – это «роскошь». Поэтому следует переориентироваться на национальные природные ресурсы, в первую очередь на уголь. Сегодня на тепловых станциях сжигают российский газ. А надо объединить непосредственно шахту, которая добывает энергетический уголь, с тепловой станцией, которая этот уголь сжигает”, - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Во-вторых, сказал политик, необходимо брать займы на 30-50 лет для широкомасштабного строительства дорог – всех без исключения: магистральных, межобластных и межрайонных.

«Через займы и строительство дорог формировалась новая рыночная экономика тех, кто освободился от коммунистического ига – государств Балтии, Польши, Румынии, Чехии и др. Через строительство дорог Украина может делать заказ металлургам для производства арматуры, может быть запущена цементная отрасль. Местные песок, гравий, щебень – это также основа для строительства. Появятся рабочие места, а возле строительных площадок начнет развиваться малое предпринимательство. „Евро-2012” – это дополнительный повод обратиться за такими займами, поскольку даже к отремонтированным стадионам по таким дорогам никто не доедет», - отмечает он.

В-третьих, необходимо развивать село, в соответствии с программой УНП „Покупай украинское!”, подчеркнул он.

„Самое первой, что надо сейчас делать – дать крестьянину возможность работать и продавать свой урожай на мировых рынках. Скажем, в прошлом году правительство запретило вывезти за границу 4 млн. тонны зерна, в то время, когда на него была наивысшая цена, и при том, что в Украине был небывалый урожай, и нехватка элеваторов. Необходимо также прекратить практику, когда правительство завозит дешевое и некачественное импортное мясо, сахар и другие продукты и при этом запрещает продавать свое”, - отметил Ю.КОСТЕНКО.