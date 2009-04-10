В Днепропетровске гостей ЧЕ-12 обслужат немцы и голландцы?

Днепропетровск привлечет отельный персонал из Голландии и Германии для обслуживания туристов во время проведения в городе матчей чемпионата по футболу Евро-2012. Об этом на пресс-конференции сообщил городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, сегодня представитель управления Днепропетровского горсовета по вопросам проведения Евро-2012 находится в Амстердаме, где будет подписан договор с голландскими образовательными фирмами о подготовке специалистов из Голландии и Германии для работы в днепропетровских гостиницах с иностранными туристами.

И.КУЛИЧЕНКО отметил, что Днепропетровску сложно найти специалистов для обслуживания гостей гостиниц уровня 5 звезд со знанием иностранных языков.

По словам мэра Днепропетровска, на сегодняшний день, швейцарская компания TUI Travel Plc подписала контракты с 11 гостиницами города на размещение болельщиков и гостей во время финальных матчей чемпионата по футболу Евро-2012.

Делегация инспекторов УЕФА и представителей TUI Travel Plc посетила Днепропетровск 24-25 марта 2009 г.