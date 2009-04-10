Мэр: аэропорт Днепропетровска готовится к приватизации по графику

Подготовка к приватизации Днепропетровского аэропорта путем открытого аукциона, намеченного на июнь текущего года, идет по графику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил городской голова Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

По его словам, есть приказ ФГИУ о проведении инвентаризации имущества аэропорта, объявлен тендер на подбор экспертов по акциям ОАО «Днепроавиа». Вместе с тем, И.КУЛИЧЕНКО отметил, что победитель предстоящей продажи Днепропетровского аэропорта «пока на 100% неизвестен».

Мэр города отметил, что план реконструкции согласован, утвержден и принят инспекторами УЕФА. При этом он подчеркнул, что Днепропетровский аэропорт без проведения реконструкции использовать под Евро-2012 невозможно.

«Сейчас нужны гарантии на сроки реконструкции. Гарантии группы «Приват», которая владеет частью акций «Днепроавиа», есть», - сказал И.КУЛИЧЕНКО и добавил, что предварительная оценочная стоимость реконструкции аэропорта составляет 1,25 млрд. грн.