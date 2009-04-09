Васюник заверил УЕФА, что Украина подготовит аэропорты в срок

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК заверил экспертов УЕФА, что Украина выполнит все обязательства по подготовке аэропортов к проведению финала чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь вице-премьера Галина РУСИН, об этом он заявил сегодня во время встречи с экспертами УЕФА по вопросам аэропортов по итогам их мониторинга подготовки объектов к Евро-2012 в Украине.

„Государство несет ответственность за подготовку аэропортов. После определения окончательного списка городов - хозяев турнира, мы будем принимать дополнительные меры для того, чтобы обеспечить своевременное завершение реконструкции аэропортов согласно потребностям Чемпионата Европы по футболу 2012 года”, - сказал И.ВАСЮНИК.

Со своей стороны ведущий эксперт УЕФА по подготовке аэропортов Питер ХЕМПСОН выразил уверенность, что в Украине можно подготовить на должном уровне аэропорты во всех городах-претендентах. „Чтобы это сделать, нужен лишь энтузиазм и заинтересованность тех людей, которые занимаются подготовкой”, - сказал он.

П.ХЕМПСОН также отметил, что лично он не знает, какие города будут выбраны в Украине и Польше, но ему “будет очень интересно об этом узнать”. В то же время, добавил он, какие бы города не были выбраны, эксперты УЕФА будут делать все возможное, чтобы помочь им своевременно подготовиться на достойном уровне.

За время пребывания в Украине команда экспертов УЕФА по вопросам аэропортов во главе с П.ХЕМПСОНОМ осмотрела города-участники подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года и провела встречи с представителями местных органов власти, ответственными за подготовку аэропортов.