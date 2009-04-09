Шахтер сегодня ожидает крупнейших доходов за свою историю

Матч между донецким "Шахтером" и марсельским "Олимпиком" может принести "горнякам" крупнейшую сумму доходов за всю историю клуба.

Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс в Украине" со ссылкой на слова руководителя отдела продаж ФК "Шахтер" Дмитрия Кириленко.

"Запросы на билеты в несколько раз превышали возможности РСК "Олимпийский". До сих пор самы ажиотажным был прошлогодний матч "Шахтера" с "Барселоной" в Лиге Чемпионов. За этот матч "Шахтер" заработает около двух миллионов гривен", - сказал Кириленко.

Напомним, матч 1/4 Кубка УЕФА "Шахтер" - "Олимпик" состоится сегодня в Донецке. Начало в 19:30. Трансляция - телеканал "Украина"

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