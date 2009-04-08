Во Львове завтра начнут работы на взлетно-посадочной полосе аэропорта

Завтра, 9 апреля, начнутся работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы Львовского аэропорта в рамках его подготовки к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, в торжественной церемонии по случаю начала строительства примут участие руководители области и города, а также министр Иосиф ВИНСКИЙ.

Единственным исполнителем работ по реконструкции международного аэропорта «Львов» (аэродромной части), по согласованию с Министерством экономики Украины, определено общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительное предприятие "Азовинтекс". Сейчас эта же компания выполняет во Львове работы по строительству стадиона к Евро-2012.

Проект реконструкции аэродромной части международного аэропорта «Львов» разработан институтом «Украэропроект». Его сметная стоимость составляет 690 млн. грн.